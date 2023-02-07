



Израиль отложил снос здания в Восточном Иерусалиме из-за международного давления

Снос жилого дома в восточном Иерусалиме, который должен был состояться во вторник, перенесен на неизвестную дату. Здание, в котором проживает около ста семей, было выдано распоряжение о сносе в 2015 году.



Западные дипломаты заявили, что посольства США, Великобритании и ряда других стран недавно связались с Канцелярией премьер-министра и выразили обеспокоенность по поводу намерения снести здание в восточном Иерусалиме, в котором проживают 100 палестинских семей. По словам дипломатов, что сегодня утром им сообщили, что Канцелярия премьер-министра поручила отложить снос здания.



В четырехэтажном здании 12 жилых единиц, в которых проживает около ста семей. В сентябре прошлого года арендаторы получили продление на 90 дней, а затем еще на 30 дней, которые заканчиваются во вторник. Недавно в стенах здания были обнаружены трещины, делающие проживание в нем опасным, поэтому было принято решение приступить к сносу как можно скорее.



Сами жители утверждают, что недавно обсуждали с муниципалитетом альтернативные планы сноса, но официального заключения, которое остановило бы приказ о сносе, не было.



Оппозиция использовала это дело, чтобы поддеть “полностью правое" правительство. Депутат Кнессета Гидеон Саар обратился к министру национальной безопасности Итамару Бен-Гвиру в Twitter и написал ему: “Вас снова обманули”, имея в виду премьер-министра Нетаниягу.



Член его фракции Зеэв Элькин также опубликовал твит, в котором написал: “Этого не может быть. Я не верю, что Бецалель Смотрич и Итамар Бен-Гвир поддались международному давлению и тем более в Иерусалиме”.