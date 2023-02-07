Израиль отложил снос здания в Восточном Иерусалиме из-за международного давления
Снос жилого дома в восточном Иерусалиме, который должен был состояться во вторник, перенесен на неизвестную дату. Здание, в котором проживает около ста семей, было выдано распоряжение о сносе в 2015 году.
Западные дипломаты заявили, что посольства США, Великобритании и ряда других стран недавно связались с Канцелярией премьер-министра и выразили обеспокоенность по поводу намерения снести здание в восточном Иерусалиме, в котором проживают 100 палестинских семей. По словам дипломатов, что сегодня утром им сообщили, что Канцелярия премьер-министра поручила отложить снос здания.
В четырехэтажном здании 12 жилых единиц, в которых проживает около ста семей. В сентябре прошлого года арендаторы получили продление на 90 дней, а затем еще на 30 дней, которые заканчиваются во вторник. Недавно в стенах здания были обнаружены трещины, делающие проживание в нем опасным, поэтому было принято решение приступить к сносу как можно скорее.
Сами жители утверждают, что недавно обсуждали с муниципалитетом альтернативные планы сноса, но официального заключения, которое остановило бы приказ о сносе, не было.
Оппозиция использовала это дело, чтобы поддеть “полностью правое" правительство. Депутат Кнессета Гидеон Саар обратился к министру национальной безопасности Итамару Бен-Гвиру в Twitter и написал ему: “Вас снова обманули”, имея в виду премьер-министра Нетаниягу.
Член его фракции Зеэв Элькин также опубликовал твит, в котором написал: “Этого не может быть. Я не верю, что Бецалель Смотрич и Итамар Бен-Гвир поддались международному давлению и тем более в Иерусалиме”.
לא יכול להיות. בטח פייק ניוז של @BarakRavid. לא מאמין ש@bezalelsm ו@itamarbengvir נכנעו ללחץ בין לאומי, ועוד בירושלים. עוד מעט יגידו לנו שממשלת ימין על מלא ביקשה דחיה בפינוי חאן אלאחמר. בקצב הזה השגרירים עוד ידרשו להחזיר את הפיתות, וחס וחלילה מהפכת הפיתות העצומה גם תבוטל. עד כאן! https://t.co/TDbRoxfMBm— Zeev Elkin (@zeev_elkin) February 6, 2023