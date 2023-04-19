



Израиль открывает посольство в 13 км от иранской границы

Эли Коэн отправился в Азербайджан и Туркменистан, которые имеют общую границу с Исламской Республикой • Цель: усилить израильское присутствие в регионе



Министр иностранных дел Эли Коэн совершит сегодня редкий визит в Туркменистан в Центральной Азии, где он откроет постоянное посольство Израиля в стране. Впервые за 30 лет глава МИД Израиля приезжает в страну, считающуюся одной из самых закрытых в мире.



Коэн прибудет в Туркменистан по завершении своего визита в Азербайджан, куда он прибыл вчера. Коэн встретится сегодня в Баку с президентом Азербайджана Ильхамом Ильхеевым и с министром иностранных дел Гайхоном Байермовым. Между двумя странами существует тесное сотрудничество, о чем Азербайджан недавно сообщил, меняя политику сокрытия связей с Израилем, которой они придерживались в прошлом.



Визит Коэна в Туркменистан будет посвящен открытию постоянного посольства Израиля в Ашхабаде, который находится всего в 13 км от границы с Ираном, а также встрече с президентом Туркменистана Сардаром Бердымухамедовым, министрами иностранных дел и сельского хозяйства.



Цель этих двух визитов состоит в том, чтобы привлечь внимание к израильскому присутствию в Центральной Азии, регионе, в котором до сих пор Израиль держался в тени.



Азербайджан, мусульманская шиитская страна, имеет особые связи с Израилем, в том числе из-за его общей границы с Ираном и постоянной напряженности между ними. На прошлой неделе Азербайджан даже выслал иранского посла в стране после нападения на его посольство в Тегеране.



На этом фоне процветают торговые отношения между ним и Израилем. По разным данным, половину потребляемой нефти Израиль закупает в Баку. Между странами также существует обширное и давнее сотрудничество в области безопасности, поскольку Азербайджан страдает от неоднократных попыток Ирана дестабилизировать страну.



Сегодня Коэн подпишет со принимающей стороной ряд соглашений о сотрудничестве в области инвестиций, образования и окружающей среды. Министра сопровождает бизнес-делегация, в которую входят 20 израильских компаний из области кибербезопасности, национальной безопасности, управления водными ресурсами и сельского хозяйства. Бизнес-делегация, организованная Департаментом экономики МИД, Институтом экспорта и посольством Израиля в Баку, проведет десятки встреч с компаниями и государственными организациями Азербайджана.



Вчера вечером Коэн встретился с министром экономики Азербайджана Михаилом Джабаровым. Коэн сказал после встреч, что "Азербайджан имеет тесные и очень важные связи с Израилем, в том числе в области безопасности и энергетики. Я согласился с министрами, что Азербайджан будет ключевой страной для входа Израиля в евразийский регион".

