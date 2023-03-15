



Израиль открыл павильон на выставке вооружений и оборонных технологий в Токио

Министерство обороны Израиля в среду открыло свой первый в истории национальный павильон в Японии на выставке Defense and Security Equipment International (DSEI - выставка вооружений и оборонных технологий), которая проходит в Токио с 15 по 17 марта.



SIBAT, Управление международного оборонного сотрудничества министерства, возглавляет делегацию из 14 израильских оборонных предприятий. Представленные инновации охватывают многие области, в том числе беспилотные авиационные комплексы, наземные комплексы, ракетные и зенитные комплексы, технологии связи и целеуказания и многое другое.



«Несмотря на физическое расстояние между Израилем и Японией, у нас много общего как у стран, ориентированных на технологии и инновации. Каждое израильское оборонное предприятие, участвующее в выставке, представляет здесь свои уникальные технологические решения, многие из которых являются ведущими в своем роде в мире», — сказал глава SIBAT бриг. Генерал (в отставке) Яир Кулас.



Израильские фирмы, участвующие в выставке, включают Copterpix, CTI-INTL Solutions, Elbit Systems, Gate Technologies, IAI-Israel Aerospace Industries, Magna BSP, Manta Air, Ophir Optronic Solutions, Orbit Communication Systems, Rafael Advanced Defense Systems, RT LTA Systems, Smartshooter, Steadicopter и Trekace Technologies.

