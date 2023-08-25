



Израиль откладывает заявление о "террористических стипендиях" по просьбе США

"Террористические стипендии" – это миллиарды шекелей, которые ПА ежегодно выплачивает террористам и их семьям. Чем больше евреев убил террорист, тем выше выплачиваемая ему стипендия. Несколько лет назад США приняли закон "Тейлор Форс", предусматривающий, что США не будут поддерживать Палестинскую автономию до тех пор, пока будут выплачиваться "террористические стипендии".



В связи с этим министр иностранных дел Эли Коэн подготовил проект международного осуждения “террористических стипендий” со стороны ПА, который должен был быть опубликован в понедельник. В заявлении утверждается, что Палестинская автономия – единственное место в мире, где поощряется убийство евреев, и эта политика осуждается как неприемлемая и преступная.



В последние недели дипломаты Израиля по всему миру работали над международной поддержкой заявления, подготовленного в рамках решения МИД “перейти от защиты к наступлению” и вместо того, чтобы отвечать на осуждение Израиля, перевести ПА в оборону.



Однако, США сообщили о том, что они принимают меры против этой политики ПА. В ответ на это министр иностранных дел Эли Коэн решил, “пусть США сами решают эту проблему”. Однако если усилия американцев окажутся безуспешными, Израиль будет продвигать свою инициативу.

