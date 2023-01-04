



Израиль осужден ООН больше, чем все остальные страны вместе взятые

"Если мы посмотрим на резолюции в этом году, у нас будет 15 резолюций по Израилю, 1 по Ирану, 1 по Сирии и 1 по Северной Корее", - сказал юрист-международник и правозащитник UN Watch Хиллель Нойер.



Нойер добавил, что назначение Ирана, Кубы и Китая в Совет по правам человека ООН дает возможность пытать, насиловать и казнить миллионы людей.



С 1 января 2023 года в новый СПЧ ООН по правам человека вошли: Куба, Катар, Китай, Судан, Эритрея, Алжир, Сомали, Вьетнам, Пакистан, Казахстан и Бангладеш. Сегодня 70% стран-членов Совет по правам человека ООН не являются демократиями.