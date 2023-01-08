



Израиль осуждает казни протестующих в Иране

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу заявил, что Израиль осуждает казни протестующих в Иране и приветствует храбрых иранцев, сражающихся за свою свободу.



Об этом сообщает газета Jerusalem Post.



"В выходные террористический режим в Иране казнил двух молодых иранских граждан, выступавших против тирании правительства. Израиль решительно осуждает это преступное убийство. Мы приветствуем граждан Ирана, которые доблестно борются за свою свободу. Они пожертвовали своими жизнями ради основных гражданских прав", - заявил Нетаниягу.



Глава правительство добавил: "Их смерть открыла всему миру истинное и уродливое лицо репрессивного режима в Тегеране, режима, который угрожает его гражданам, странам региона и миру во всем мире".



Нетаниягу отметил, что он предупреждал об Исламской Республике в течение более двух десятилетий, но теперь правда стала очевидной, и международное сообщество, включая правительства всего мира, лучше понимает эту угрозу.