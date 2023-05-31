



Израиль осудил запуск северокорейского спутника

Министерство иностранных дел Израиля осудило запуск спутника Северной Кореей в среду, назвав его "нарушением нескольких санкционных резолюций Совета Безопасности ООН".



"Израиль присоединяется к международному сообществу в выражении обеспокоенности по поводу опасности, которую этот безрассудный поступок представляет для региональной стабильности на Корейском полуострове и за его пределами", — говорится в сообщении МИД.



"Израиль также обеспокоен распространением секретных технологий из КНДР в государства-изгои Ближнего Востока, включая Иран и Сирию. Такая деятельность неприемлема", - подчеркнули в МИД.