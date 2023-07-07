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Израиль осудил главу МИД Норвегии за поощрение экстремизма
07.07.2023 15:37 Алина Груднева

Израиль осудил главу МИД Норвегии за поощрение экстремизма

Министерство иностранных дел Израиля осудило главу МИД Норвегии и ООН за поддержку арабского террора.

Ранее министр иностранных дел Норвегии и генсек ООН выступили против антитеррористической операции Израиля в Дженине, заступившись за террористов, промолчав при этом об убийстве мирных жителей Израиля.

"Такого рода заявления не способствуют деэскалации и поощряют экстремизм и подстрекательства с палестинской стороны", — сказано в заявлении внешнеполитического ведомства.

В МИД подчеркнули, что соответствующие замечания при полном игнорировании теракта в Тель-Авиве и ракетных обстрелов из Газы не способствуют диалогу между Израилем и Норвегией.

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