



Израиль осудил главу МИД Норвегии за поощрение экстремизма

Министерство иностранных дел Израиля осудило главу МИД Норвегии и ООН за поддержку арабского террора.



Ранее министр иностранных дел Норвегии и генсек ООН выступили против антитеррористической операции Израиля в Дженине, заступившись за террористов, промолчав при этом об убийстве мирных жителей Израиля.



"Такого рода заявления не способствуют деэскалации и поощряют экстремизм и подстрекательства с палестинской стороны", — сказано в заявлении внешнеполитического ведомства.



В МИД подчеркнули, что соответствующие замечания при полном игнорировании теракта в Тель-Авиве и ракетных обстрелов из Газы не способствуют диалогу между Израилем и Норвегией.