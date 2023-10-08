



Израиль: ООН должна безоговорочно осудить военные преступления ХАМАСа

Посол Израиля в ООН Гилад Эрдан заявил, что ХАМАС совершил "вопиющие, документально подтвержденные военные преступления", и призвал Организацию объединенных наций к действиям.



"То, что мы наблюдаем, - это военные преступления, вопиющие, варварские военные преступления", - цитирует Эрдана CNN.



"Убийство мирных жителей, использование заложников, отнятие детей у матерей. Нет слов, чтобы описать такую жестокость. У Израиля есть одно единственное требование. Военные преступления ХАМАСа должны быть безоговорочно осуждены. Это невообразимое злодеяние должно быть осуждено. Израиль должен получить твердую поддержку, чтобы защитить себя. Чтобы защитить свободный мир", - заявил посол, выступая перед началом заседания Совета Безопасности ООН по ситуации на Ближнем Востоке.



"После Холокоста мир поклялся: "Никогда больше". Этот самый орган, ООН, был создан на пепелище Холокоста. И все же вчера мы хладнокровно наблюдали за тем, как сотни евреев были уничтожены. Это момент "никогда больше", - подчеркнул посол.



"Сегодня многие члены международного сообщества поддерживают Израиль. Но если история нас чему-то научила, то мы знаем, что завтра этого может не произойти", - отметил Эрдан, добавив, что "у ООН, у Совета Безопасности очень короткая память, когда речь идет об Израиле".



Эрдан осудил ХАМАС как "геноцидную исламистско-джихадистскую террористическую организацию", заявив, что она "ничем не отличается от ИГИЛ". Также посол подчеркнул, что "Израиль находится на переднем крае войны с терроризмом".