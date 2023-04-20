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Израиль официально открыл посольство в Туркменистане
20.04.2023 16:09 Алина Груднева

Израиль официально открыл посольство в Туркменистане

Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн официально открыл посольство в Туркменистане.

Об этом сообщает издание Trend.

В церемонии открытия дипломатического учреждения в Ашхабаде приняли участие послы иностранных дел Бахрейна, США, Азербайджана, Румынии, Украины, а также еврейская община.

По словам главы израильского внешнеполитического ведомства, отношения между двумя странами носят стратегический характер, а этот шаг еще больше укрепит связи и приведет к расширению сотрудничества.
 

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