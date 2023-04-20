Израиль официально открыл посольство в Туркменистане
Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн официально открыл посольство в Туркменистане.
Об этом сообщает издание Trend.
В церемонии открытия дипломатического учреждения в Ашхабаде приняли участие послы иностранных дел Бахрейна, США, Азербайджана, Румынии, Украины, а также еврейская община.
По словам главы израильского внешнеполитического ведомства, отношения между двумя странами носят стратегический характер, а этот шаг еще больше укрепит связи и приведет к расширению сотрудничества.
"אשר קידשנו במצוותיו וציוונו על קביעת מזוזה"— אלי כהן | Eli Cohen (@elicoh1) April 20, 2023
זכות גדולה לקבוע מזוזה ולחנוך את השגרירות החדשה שלנו בטורקמניסטן🇮🇱🇹🇲
רגע היסטורי ומרגש!
צילום: שלומי אמסלם pic.twitter.com/AYGJBAFEo5