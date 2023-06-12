



Израиль одобрит строительство тысяч новых домов в этом месяце

Израильское правительство проинформировало администрацию Байдена о своих намерениях утвердить в этом месяце 4000 новых единиц жилья в Иудее и Самарии, сообщает Axios.



Согласно отчету, они должны быть построены в уже существующих сообществах, и официальное объявление будет сделано до конца июня.



Трое американских и израильских официальных лиц подтвердили, что израильтяне проинформировали своих американских коллег.



Администрация Байдена выступает против любого строительства в еврейских общинах Иудеи и Самарии.



Израильское правительство подверглось критике со стороны своих правых сторонников после того, как заседание Комиссии по планированию гражданской администрации по утверждению строительства в районе Адумим, также известном как “Е1”, которое было запланировано на сегодня, было отложено на неопределенный срок из-за давления США и европейских стран.



