



Израиль объявляет тендеры на строительство новых поселений в Иудее и Самарии

Израиль опубликовал тендеры на более чем 1000 новых единиц жилья в поселениях в Иудее и Самарии, несмотря на обещание, которое он дал на переговорах при поддержке США в феврале, что обсуждение новых единиц жилья в поселениях будет приостановлено на следующие четыре месяца, пишет jpost.



После встречи в Иордании, на которой присутствовали официальные лица США, Египта, Иордании, Палестины и Израиля, Земельное управление Израиля опубликовало на своем веб-сайте отдельные тендеры на 1248 новых единиц жилья в поселениях на Западном берегу.



Поселения включают Бейтар-Иллит, Эфрат, Кирьят-Арба, Маале-Эфраим и Карней-Шомрон, а также 89 единиц жилья в поселении Гило в восточной части Иерусалима.



“Все опубликованные тендеры соответствуют правилам и получили необходимые разрешения, в том числе от министра обороны”, — заявили в Министерстве жилищного строительства и строительства Израиля. Комментариев от Минобороны не поступало.



Расширение поселений в Иудее и Самарии было одним из самых спорных вопросов между Израилем, палестинцами и международным сообществом на протяжении десятилетий. Он продолжается, несмотря на неоднократные призывы к прекращению строительства со стороны союзников, включая Соединенные Штаты.



Согласно отчету Комитета ООН по правам человека, в 279 поселениях в Иудее и Самарии и в Восточном Иерусалиме проживает чуть менее 700 000 поселенцев, по сравнению с 520 000 в 2012 году.



Палестинцы говорят, что расширение еврейских поселений подрывает их стремление к созданию жизнеспособного государства, и большинство стран считают такое строительство незаконным в соответствии с международным правом. Израиль оспаривает это и ссылается на библейские, исторические и политические связи с Иудеей и Самарией, а также на интересы безопасности.



Премьер-министра Биньямина Нетаниягу продвигал планы по расширению поселений с момента вступления в должность в январе.



Хотя мирные переговоры между Израилем и палестинцами зашли в тупик с 2014 года, Соединенные Штаты помогли организовать встречи в Иордании и Египте в этом году, чтобы попытаться успокоить всплеск насилия, который длится уже несколько месяцев.



В рамках мер, согласованных после встречи в Иордании в феврале, Израиль заявил, что прекратит обсуждение новых поселений на четыре месяца.



