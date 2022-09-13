



Израиль обсуждает продажу Германии систем ПВО

Израиль надеется укрепить систему ПВО Германии за счет будущей продажи Берлину своей противоспутниковой системы Arrow 3. Иерусалим также планирует помочь заменить Россию в качестве поставщика газа в Европу, начиная со следующего года.



"Возможная будущая сделка по Arrow 3 связана с нашей полной приверженностью безопасности Германии", — заявил премьер-министр Яир Лапид во время совместной пресс-конференции в Берлине с канцлером Германии Олафом Шольцем, подтвердив, что две страны обсудили возможность такой покупки.



По словам Лапида, на карту поставлена ​​безопасность Германии, но также и "безопасность Европы" и "способность либеральных демократий защитить себя".



Если Германия купит Arrow 3 , она станет второй страной после Израиля, имеющей такую ​​противоспутниковую систему.



Шольц заинтересован в покупке Arrow 3 в свете растущей российской угрозы Европе, однако пока никакие документы не были подписаны. Германия увеличила свои военные расходы после того, как 24 февраля Россия ввела войска в Украину.



Перехватчики Arrow 3 предназначены для полетов за пределы атмосферы Земли, где их боеголовки отделяются, чтобы стать спутниками-камикадзе, которые отслеживают и поражают цели. Такая тактика обеспечивает безопасное уничтожение приближающихся ядерных, биологических или химических ракет. Arrow 3 может перехватывать баллистические ракеты на высоте 62 мили и имеет дальность полета 1490 миль.



На пресс-конференции с Лапидом Шольц сказал, что Германия укрепит свою оборону, купив в будущем больше систем ПВО. Он назвал систему Arrow 3 "высокопроизводительным предложением", но отказался вдаваться в подробности.