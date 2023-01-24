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Израиль обеспокоен продажами антисемитских книг на Каирской ярмарке
24.01.2023 12:24 Наталья Богинская

Израиль обеспокоен продажами антисемитских книг на Каирской ярмарке

В понедельник, 23 января, Израиль выразил обеспокоенность по поводу продажи антисемитских книг на государственной книжной ярмарке в Египте.
“Мы обеспокоены сохранением антисемитских черт в египетском обществе, которые выражаются в книгах, изданных и представленных на Каирской международной книжной ярмарке”, – говорится в заявлении МИД Израиля.

На ярмарке были представлены “Майн кампф” и “Протоколы сионских мудрецов”. Особенно вопиющим примером является новая книга по истории сионизма, на обложке которой изображены карикатуры на еврейских мужчин с крючковатыми носами, потирающих руки друг о друга, когда они, кажется, замышляют заговор против Египта.

В работе, о которой впервые сообщил общественный телеканал Kan, также есть меноры, еврейские звезды и карта мира за фигурами на обложке. Книга была написана Мухамедом Медхатом Мустафой, академиком из Александрии.
 

Израиль также включил позитивные настроения в свое заявление: “Мы полны решимости продолжать наши усилия по укреплению сотрудничества с нашими египетскими партнерами таким образом, чтобы это способствовало укреплению мира, стабильности и безопасности параллельно борьбе с антисемитизмом”.
Выставка в Каире является старейшей и крупнейшей книжной ярмаркой в ​​арабском мире.

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