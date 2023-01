Израиль обеспокоен продажами антисемитских книг на Каирской ярмарке

В понедельник, 23 января, Израиль выразил обеспокоенность по поводу продажи антисемитских книг на государственной книжной ярмарке в Египте.

“Мы обеспокоены сохранением антисемитских черт в египетском обществе, которые выражаются в книгах, изданных и представленных на Каирской международной книжной ярмарке”, – говорится в заявлении МИД Израиля.



На ярмарке были представлены “Майн кампф” и “Протоколы сионских мудрецов”. Особенно вопиющим примером является новая книга по истории сионизма, на обложке которой изображены карикатуры на еврейских мужчин с крючковатыми носами, потирающих руки друг о друга, когда они, кажется, замышляют заговор против Египта.



В работе, о которой впервые сообщил общественный телеканал Kan, также есть меноры, еврейские звезды и карта мира за фигурами на обложке. Книга была написана Мухамедом Медхатом Мустафой, академиком из Александрии.



