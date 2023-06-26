



Израиль обещает помешать иранскому террору, “где бы он ни поднял голову”

В воскресенье вечером канцелярия премьер-министра опубликовала заявление для прессы, в котором говорится следующее: "Государство Израиль действует, используя самые разнообразные методы в любом месте для защиты евреев и израильтян, и будет продолжать действовать, чтобы уничтожить иранский терроризм, где бы он ни поднял голову, в том числе на иранской земле."



Ранее в воскресенье кипрские СМИ сообщили о предполагаемом террористическом заговоре, который, как считается, связан с иранским Корпусом стражей исламской революции.



В заявлении говорится, что Израиль "приветствует" операцию по предотвращению террористического заговора, и обвиняется Тегеран в том, что он является главным "распространителем" террора в мире.



Ранее в этом году Совет национальной безопасности Израиля предупредил , что Кипр и Греция являются странами, где Иран, вероятно, нацелится на евреев и израильтян. Эти страны являются популярными направлениями для израильских туристов, помимо того, что в них проживает относительно большое количество эмигрантов.



В воскресенье кипрские СМИ сообщили, что подозреваемые в новом сорванном заговоре использовали северную часть острова в качестве плацдарма для возможного нападения, и что кипрские спецслужбы внимательно следили за ячейкой в течение нескольких месяцев.



Израильские СМИ на иврите предположили, что потенциальными целями на Кипре могли быть Дом Хабада или кошерный ресторан. 13 канал сообщил, не ссылаясь на источники, что официальные лица в Израиле оценивают, мог ли заговор быть связан с убийством израильского бизнесмена — аналогично сорванному заговору 2021 года — или с убийствами израильских туристов.



Неназванный кипрский чиновник сообщил веб-сайту Phile News, что срыв заговора показал, что Кипр не допустит, чтобы его собственный территориальный конфликт создал “брешь в системе безопасности”, через которую могут быть совершены атаки.



Заговоры Ирана против израильтян также были сорваны в нескольких других странах за последний год.



