



Израиль обдумывает признание суверенитета Марокко над Западной Сахарой

Советник по национальной безопасности Цахи Анегби посетил Рабат в среду, поскольку официальные лица, которых цитирует Reuters, заявили, что израильское правительство обдумывает возможное объявление о признании суверенитета Марокко над Западной Сахарой.



Дипломатический источник сообщил агентству, что такой шаг Израиля может привести к полному обновлению двусторонних отношений, при этом соответствующие миссии стран, в настоящее время обозначенные как офисы связи, станут экономическими посольствами, а в будущем возможен пакт о свободной торговле.



Министерство иностранных дел отказалось комментировать этот вопрос, но источник в кабинете премьер-министра Биньямина Нетаниягу подтвердил, что он обсуждается в Совете национальной безопасности.



Министерство иностранных дел Марокко заявило в среду, что Анегби во время своего визита в страну встретился с министром иностранных дел Марокко Насером Бурита, сообщило министерство иностранных дел Марокко, не предоставив дополнительных подробностей.



В заявлении офиса Нетаниягу говорится, что официальные лица обсудили "укрепление сотрудничества между двумя странами в области государственного управления и безопасности".



Глава дипломатической миссии Израиля в Рабате заявил во вторник, что министерства иностранных дел Израиля и Марокко обсуждают Западную Сахару и “окончательное решение будет принято обоими нашими министрами”.



