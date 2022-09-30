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Израиль не признает аннексию захваченных Россией областей Украины
30.09.2022 17:21 Алина Груднева

Израиль не признает аннексию захваченных Россией областей Украины

Израиль официально на признает аннексию Россией захваченных областей Украины.

 
Об этом говорится в заявлении израильского министерства иностранных дел по итогам выступления в Кремле президента РФ Владимира Путина. 
 
"Мы не признаем присоединения четырех областей к России",— сказано в заявлении.
 
По данным внешнеполитического ведомства, Израиль поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины. 
 
"Мы не признаем присоединения четырех областей к РФ. Израиль многократно повторял эту четкую позицию, в том числе и в последние дни", — добавили в ведомстве.

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