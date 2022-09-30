



Израиль не признает аннексию захваченных Россией областей Украины

Израиль официально на признает аннексию Россией захваченных областей Украины.

Об этом говорится в заявлении израильского министерства иностранных дел по итогам выступления в Кремле президента РФ Владимира Путина.

"Мы не признаем присоединения четырех областей к России",— сказано в заявлении.

По данным внешнеполитического ведомства, Израиль поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины.

"Мы не признаем присоединения четырех областей к РФ. Израиль многократно повторял эту четкую позицию, в том числе и в последние дни", — добавили в ведомстве.