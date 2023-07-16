



Израиль не подписал заявление против дискриминационных законов Венгрии о ЛГБТК+

Согласно данным Walla, Израиль отказался присоединиться к совместному заявлению, подписанному 37 западными странами, с призывом к правительству Венгрии отменить законы, ограничивающие права сообщества ЛГБТК+.



В статье со ссылкой на представителей Министерства иностранных дел говорится, что Государственный департамент США попросил Израиль подписать заявление, которое было опубликовано в пятницу, 14 июля, перед Прайдом в Будапеште, но получил отказ. Сообщается, что Израиль опасается конфронтации с правительством, которое заблокировало ряд мер ЕС против Иерусалима.



“Мы не хотели принимать участие в нападении на венгерское правительство”, – сказал высокопоставленный чиновник министерства.



Помимо США, к заявлению присоединились и другие страны, в том числе Украина и все страны ЕС, кроме Польши.