



Израиль не планирует дальнейшую эвакуацию из Эфиопии

Министр иммиграции и абсорбции Офир Софер заявил 14 августа, что из Эфиопии не планируется эвакуация жителей, которые утверждают, что у них еврейские корни, на фоне боевых действий в районе Гондара.

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Согласно данным интернет-издания Ynet, комментарии Софера были сделаны на встрече с активистами после их протеста в Иерусалиме, на котором выступили сотни израильтян эфиопского происхождения.



“Сегодняшний день доказал, что мы не братья”, – говорится в заявлении неофициального альянса активистов “Борьба за привлечение евреев Эфиопии”, опубликованном после встречи с министром. “Те, кто перебросил по воздуху 200 израильтян из Эфиопии, оставив тысячи в Гондаре, в центре адской войны, несут прямую ответственность за их судьбу”.