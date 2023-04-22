



Израиль не может отказать палестинцам во въезде на День памяти, - Бахарав-Миара

Министр обороны Йоав Галант действовал вопреки судебному прецеденту, отказав палестинцам во въезде в Израиль для участия в двусторонней церемонии Дня памяти, заявила юридический советник Гали Бахарав-Миара в юридическом заключении в БАГАЦ в пятницу днем, пишет jpost.



“С юридической точки зрения нельзя отступать от схемы, которая была начерчена предыдущими постановлениями”, — написала юридический советник.

Заключение от Бахарав-Миары прозвучало в ответ на петицию, поданную в среду неправительственными организациями “Комбатанты за мир” и Семейный форум “Родительский круг” против решения Галанта от 13 апреля о выдаче разрешений на проведение израильско-палестинской поминальной службы.



Как и юридический советник, заявители отметили, что ранее БАГАЦ вынес решение в пользу разрешения на въезд палестинцев на церемонию при условии индивидуального досмотра.



“Решения предыдущих министров не допускать палестинцев на церемонию дважды подвергались тщательному рассмотрению в суде, который пришел к выводу, что эти решения должны быть отменены”, — заявила юридический советник.



В 2017 году разрешения на въезд участников были отозваны за несколько дней до церемонии, но в 2018 и 2019 годах суд вынес решение в пользу разрешения для палестинцев. Министерство обороны тогда рассудило, что их въезд нанесет ущерб чувствам семей погибших, что, как отметил суд, проигнорировало пожелания скорбящих израильских семей, которые хотели, чтобы палестинцы участвовали.



Предыдущие решения министерства обороны также предусматривали полное закрытие территорий в целях безопасности, которое было направлено против Иудеи и Самарии и Газы в период праздников. В петиции также отмечалось, что суд заявил, что, хотя министерство обороны обладает широкой свободой действий при выдаче разрешений, она ни в коем случае не является неограниченной и должна осуществляться разумно.



Галант мотивировал свой отказ в выдаче разрешений текущей ситуацией с безопасностью и общим закрытием Иудеи и Самарии.



“Не было представлено никакой профессиональной или фактической инфраструктуры, чтобы оправдать отклонение [Галанта] от предыдущих постановлений БАГАЦ о запрете присутствия палестинцев на церемонии“, — написала юридический советник.



В дополнение к предыдущему постановлению суда об индивидуальном рассмотрении разрешений юридический советник заявила, что было трудно использовать оправдания безопасности для полного закрытия, когда были другие палестинцы, которым были предоставлены исключения.



“Следует отметить, что даже в День памяти и День независимости тысячам палестинцев будет разрешен въезд в Израиль или на линию стыка“, — написал Бахарав-Миара.



Министр обороны был проинформирован о поднятых в обращениях вопросах, но не изменил своей позиции, сообщили у юридического советника. В ведомстве заявили, что министерство и другие соответствующие органы должны отреагировать на петицию и заключение юридического советника в воскресенье.



Предстоящая израильско-палестинская церемония станет 18-й по счету. Согласно петиции в среду, около 4000 израильтян и 180 палестинцев были приглашены и зарегистрированы для участия в поминальной службе.



