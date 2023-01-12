



Курс не изменят. Почему Израиль не помогает Украине

Новое крайне правое правительство Израиля вряд ли изменит подход страны к войне на Украине, предпочтя и дальше “идти по натянутому канату”, чтобы не расстраивать Россию и США. Израиль предоставил Киеву продукты, лекарства, воду и другую гуманитарную помощь. Но страна еще не предложила Украине свою военную технику для использования против российских войск. Это возмутило официальных лиц в Вашингтоне и Киеве, но на сегодняшний день удовлетворило Москву.



Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн дал понять на прошлой неделе, что правительство его страны сохранит этот баланс, менее громко говоря о конфликте. Эксперты говорят, что такой тонкий танец сводится к одному слову – Сирия.



“С одной стороны, Иран предоставляет России беспилотники, но в то же время Россия позволила Израилю противостоять Ирану и “Хизбалле” в Сирии”, – пояснияет Раффаэлла дель Сарто, профессор Школы перспективных международных исследований Университета Джона Хопкинса.



Эта договоренность окажется в опасности, если Израиль поможет украинцам сражаться с русскими, поэтому Нетаниягу и его команда вряд ли изменят курс.



“В израильской политике в отношении Украины нет никаких изменений”, – заявил израильский чиновник.



Ожидается, что Израиль будет продолжать сопротивляться глобальным призывам об оказании военной помощи, даже несмотря на то, что некоторые настаивают на том, чтобы система противовоздушной обороны “Железный купол” проникла в зону боевых действий.



“Железный купол” будет военной помощью, даже если это оборонительное оружие, и Израиль не хочет расстраивать Россию”, – считает Дель Сарто.



Бездействие на военном фронте остается неудобным решением для Иерусалима, тем более что Иран передал России свои беспилотники для использования против украинцев.



“Как только эти иранские беспилотники начали появляться в Украине, это стало для них довольно тревожным сигналом”, – говорит Николь Форд, профессор политологии и международных исследований в Университете Тампы.



Эксперты считают, что Израиль больше поддержал бы Украину, если бы Вашингтон предоставил некоторые стимулы, а именно ограничение критики израильских действий в отношении палестинцев. Но администрация Байдена взяла на себя обязательство сообщать о нарушениях прав человека, совершаемых израильтянами, так что этого делать нельзя.



В нынешнем виде Израиль продолжит свой срединный путь, даже если США и Россия захотят, чтобы он предпочел одну сторону другой.

