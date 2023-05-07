



Израиль настроен оптимистично после призыва Салливана к сотрудничеству с Саудией

Официальные лица в Иерусалиме говорят, что у администрации Байдена будет годичная возможность заключить соглашение о нормализации после того, как советник по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что израильско-саудовские отношения являются главным приоритетом США, пишет ynet.



Израильские официальные лица заявили, что их воодушевили заявления, сделанные на прошлой неделе советником США по национальной безопасности Джейком Салливаном относительно надежд Вашингтона на соглашение о нормализации отношений между Израилем и Саудовской Аравией в рамках политики администрации Ближнего Востока.



Салливан выступил в Вашингтонском институте ближневосточной политики в четверг перед визитом в Эр-Рияд и сказал, что сотрудничество партнеров США в регионе важно для достижения целей администрации.



"Заявление Салливана удивительно и значимо, а его решение выделить Саудовскую Аравию в своей речи указывает на то, что этот вопрос занимает важное место в повестке дня США", - заявили израильские чиновники, добавив, что впервые Вашингтон прямо заявил о своих намерениях содействовать усилиям по нормализации отношений между Израилем и страной Персидского залива.



"Мы заинтересованы в нормализации отношений между Израилем и Саудовской Аравией, и фактически именно эта администрация сделала первый ощутимый шаг к сближению этих двух стран, открыв воздушное пространство над Саудовской Аравией для гражданских рейсов из Израиля", - сказал Салливан.



"В знак того, что я серьезно отношусь к этому и насколько серьезно мы к этому относимся, я не буду больше ничего говорить, чтобы не расстроить усилия, которые мы предпринимаем по этому вопросу", - добавил он.



Во время своего визита Салливан должен был встретиться с наследным принцем Саудовской Аравии Мохаммедом бен Салманом, а также пригласил на встречу советников по национальной безопасности Объединенных Арабских Эмиратов и Индии с намерением интегрировать Саудовскую Аравию в форум I2U2, созданный для продвижения сотрудничества между странами, членом которой является Израиль.



Салливан также сообщил, что у него был cекретный телефонный разговор со своим израильским коллегой Цахи Ханегби, к которому также присоединился премьер-министр Биньямин Нетаниягу.



