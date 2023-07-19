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Израиль направит два пожарных самолета на тушение лесных пожаров в Греции
19.07.2023 13:36 Ирина Демьянова

Израиль направит два пожарных самолета на тушение лесных пожаров в Греции

Израиль направит два пожарных самолета "Элад" для помощи в международных усилиях по борьбе с недавними лесными пожарами в Греции.

Об этом сообщила в среду канцелярия премьер-министра.

Самолет вылетит из Израиля в Афины рано утром в четверг. 

Израиль будет "поддерживать Грецию в борьбе с масштабными лесными пожарами и признает помощь Греции, оказанную в недавних инцидентах с лесными пожарами в Израиле", — говорится в заявлении.
 

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