



Израиль направит два пожарных самолета на тушение лесных пожаров в Греции

Израиль направит два пожарных самолета "Элад" для помощи в международных усилиях по борьбе с недавними лесными пожарами в Греции.



Об этом сообщила в среду канцелярия премьер-министра.



Самолет вылетит из Израиля в Афины рано утром в четверг.



Израиль будет "поддерживать Грецию в борьбе с масштабными лесными пожарами и признает помощь Греции, оказанную в недавних инцидентах с лесными пожарами в Израиле", — говорится в заявлении.

