



Израиль нанес ракетный удар по Дамаску: 5 погибших

В результате израильского ракетного удара по зданию в районе Кафр-Суза в центре Дамаска погибли пять человек, сообщают официальные лица. Ракета упала рядом с большим, хорошо охраняемым комплексом безопасности, расположенным недалеко от иранских объектов.



Редкий точечный удар повредил несколько зданий в густонаселенном районе недалеко от площади Омейядов в центре столицы, где многоэтажные здания служб безопасности расположены в жилых кварталах.



Сотрудник полиции сообщил в государственных СМИ, что есть несколько раненых. Представитель израильских военных отказался от комментариев.

Ссылаясь на военный источник, государственные СМИ сообщили, что вскоре после полуночи Израиль нанес авиаудары по нескольким районам столицы, в результате чего пять человек погибли и 15 получили ранения среди мирных жителей.



“Это нанесло ущерб нескольким жилым домам и материальному ущербу ряду кварталов в Дамаске и его окрестностях”, — говорится в заявлении армии.



