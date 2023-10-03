



Израиль нанес авиаудары по иранским объектам на востоке Сирии

По сообщениям сирийских СМИ, в понедельник вечером израильские ВВС нанесли авиаудары по объектам, используемым сирийской армией и иранскими вооруженными формированиями в районе Дейр-эз-Зор на востоке Сирии.



Сирийское государственное информационное агентство SANA сообщило, что в результате ударов были ранены двое сирийских военнослужащих.

Согласно сообщениям сирийских оппозиционных СМИ, по крайней мере один из авиаударов был нанесен по объекту в районе Аль-Букамаль, расположенному недалеко от иракско-сирийской границы. Другие авиаудары были нанесены в районе городов Аль-Маядин и Дейр-Эз-Зор.



Новостной аккаунт Deir Ezzore Now в соцсети X сообщил, что удары были нанесены по железнодорожному переходу на иракско-сирийской границе, мосту вдоль границы, радарной установке, принадлежащей "Хизбалле" в городе Дейр-Эз-Зор, и зданию отдела кадров Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Другие сирийские новостные сайты сообщили об аналогичном списке целей.

