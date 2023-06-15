



Израиль намерен пожаловаться России на растущие военные связи с Ираном

Израиль дал понять России, что обеспокоен растущими военными связями между Москвой и Тегераном, сообщает новостной сайт Walla.



По данным издания, во вторник премьер-министр Биньямин Нетаниягу заявил в комитете Кнессета по иностранным делам и обороне, что две страны поддерживают "открытый, честный" диалог и что Израиль сообщил россиянам, что обеспокоен тем, что происходит обмен передовыми военными технологиями.



"Мы не знаем, в какой валюте Россия платит иранцам за получаемую ими военную помощь", - сказал Нетаниягу, по словам членов комитета, присутствовавших на закрытом заседании.



Нетаниягу также отметил, что Россия выразила обеспокоенность по поводу растущей израильской помощи Киеву.



Премьер-министр объяснил, что Израиль не поставляет Украине передовые системы ПВО, поскольку опасается, что технология попадет в руки России и будет передана Ирану.

