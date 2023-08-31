



Израиль наконец купил резиденцию для своего посла в Вашингтоне

После почти десяти лет отсутствия постоянного места жительства для своего посла в Вашингтоне Израиль, наконец, приобрел для него официальную резиденцию. Об этом сообщает Jewish Insider.



Резиденция, расположенная в районе Форест-Хиллз на северо-западе Вашингтона, представляет собой дом с 11 спальнями и большим фойе. Согласно данным Sotheby's, недвижимость была выставлена ​​на продажу за 10 миллионов долларов.



Посол Израиля Михаэль Герцог, который с момента вступления в должность в ноябре 2021 года живет в отелях и арендует недвижимость, скорее всего, переедет в официальную резиденцию в течение следующего месяца. В здании будут проведено необходимое переоборудование.



“После почти 10 лет временного проживания Государство Израиль решило приобрести официальную резиденцию, чтобы обеспечить долгосрочное решение для своего посла”, – сообщил изданию источник в посольстве.



Бывшая официальная резиденция, принадлежавшая израильскому правительству, использовалась послами Израиля в США с 1960-х годов, включая Ицхака Рабина была оставлена из-за непригодных для проживания условий.