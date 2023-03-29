



Израиль надеется на примирительное послание Белого дома

Дипломатические источники сообщили 12 каналу, что Израиль надеется на примирительное послание Белого дома после резкого заявления президента США Джо Байдена против судебной реформы премьер-министра Биньямина Нетаниягу.



Источники говорят, что Израиль пытается получить объяснение несоответствия между положительными сообщениями, полученными от посла Тома Найдса и Байдена, особенно с учетом того, что комментарии были сделаны после того, как Нетаниягу приостановил принятие закона.



Источники в Белом доме сообщили 12 каналу, что увольнение министра обороны Йоава Галанта и соглашение, позволяющее ультраправому министру полиции Итамару Бен-Гвиру создать национальную гвардию, которая рассматривается как частное ополчение, вызвали особое раздражение у администрации Байдена, которая работает над установлением спокойствия в регионе, особенно в отношении палестинцев.

