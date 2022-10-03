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Израиль надеется на дружбу и сотрудничество с новым правительством Италии
03.10.2022 07:19 Алина Груднева

Израиль надеется на дружбу и сотрудничество с новым правительством Италии

Министерство иностранных дел Израиля надеется на плодотворное сотрудничество с новым правительством Италии, которое возглавила Джорджия Мэлони.

 
"Израиль поздравляет народ Италии с окончанием избирательной кампании и надеется на дальнейшее сотрудничество и дружбу с акцентом на сферы экономики, энергетики, воды, инноваций и кибербезопасности, а также в совместной борьбе с антисемитизмом и сохранении памяти о Холокосте", - сказал представитель МИД.
 
Во внешнеполитическом ведомстве назвали Италию важным другом Израиля.

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