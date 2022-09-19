



Израиль начнет добычу на газовой платформе Кариш даже без сделки с Ливаном

Израиль заявляет, что намерен начать добычу газа на газовой платформе Кариш, независимо от того, будет ли достигнуто соглашение с Ливаном по поводу давнего спора о морской границе между двумя странами.



В заявлении канцелярии премьер-министра говорится, что Израиль надеется и намерен заключить сделку с Бейрутом, чтобы положить конец спору о морских территориях, на которые претендуют обе страны.



"Такая сделка должна служить интересам граждан обеих стран. Соглашение внесет большой вклад в региональную стабильность. Израиль благодарит американских посредников за помощь в заключении сделки", - говорится в заявлении.



При этом в заявлении отмечается, что добыча газа на платформе Кариш "не связана с переговорами". Буровая установка начнет добывать газ без задержек, как только это станет возможным.

