



Израиль начинает празднование 75-й годовщины независимости

В этом году церемония омрачена опасениями по поводу срывов из-за продолжающихся массовых протестов против правительственного плана реорганизации судебной системы, который, по мнению критиков реформы, подрывает демократию и угрожает безопасности и экономике страны.



Масштабные акции протеста запланированы по всей стране сегодня вечером.



Лидер оппозиции Яир Лапид бойкотирует церемонию, ссылаясь на глубокий раскол в обществе по поводу приостановленной судебной реформы, и планирует прервать прямую трансляцию, если протестующие будут мешать.



Министр транспорта Мири Регев, курирующая церемонию, как говорят, решила, что прямая трансляция церемонии уступит место записи репетиции, если мероприятие будет сорвано антиправительственными демонстрантами. Позже она уточнила, что запись будет транслироваться только в случае "чрезвычайных неполадок".

