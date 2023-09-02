



Израиль начинает испытательные полеты самолета-разведчика “Орон”

ВВС Израиля и компания Israel Aerospace Industries (IAI) начали испытательные полеты самолета Oron с искусственным интеллектом, который они называют “самым передовым” самолетом наблюдения в мире.



Самолет-разведчик Oron был разработан совместно Управлением по развитию вооружений и технологической инфраструктуры Министерства обороны, подразделением IAI ELTA, ВВС Израиля, Разведывательным корпусом ЦАХАЛа и ВМС Израиля.



Oron – первый в мире самолет-разведчик такого типа. Он оснащен самыми современными датчиками и системами C4I, которые предоставят ЦАХАЛу беспрецедентные возможности разведки на обширной местности, позволяя в режиме реального времени отслеживать движения земли в различных погодных условиях и условиях видимости.



Самолет-разведчик предназначен для улучшения сбора разведывательной информации в отдаленных регионах Ближнего Востока 122-й эскадрильей ВВС Израиля, включая Иран, Ирак и Сирию. Эффективно работает в любых условиях видимости. Увеличит совокупную мощь различных подразделений ЦАХАЛа и изменит правила игры в противодействии как ближним, так и дальним угрозам.