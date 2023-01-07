



Израиль начал строительство 5-километровой стены вдоль шоссе на границе с Газой

Израильские власти начали возводить бетонное заграждение на границе с Газой для укрепления безопасности ближайших населенных пунктов. Об этом сообщила в четверг пресс-служба ЦАХАЛ. Церемония закладки первого камня в основание будущей стены состоялась в среду при участии представителей армейского руководства, министерства обороны и местных властей.



Стена длиной 4,6 км будет возведена вдоль двух автомобильных шоссе, проходящих в непосредственной близости от границы с палестинским анклавом, отметили в пресс-службе. Основной отрезок стены протянется вдоль участка 34-го шоссе от кибуца Яд-Мордехай до города Сдерот. Помимо самого барьера, в районе его строительства будут проложены велосипедные дорожки для удобства перемещения местных жителей, добавили в армии.



Проект получил название "Безопасная дорога". Полномасштабное строительство будет развернуто в ближайшие месяцы и должно завершиться летом текущего года.



"Цель "Безопасной дороги" - сделать так, чтобы весь трафик в этом районе был защищен от угроз из Газы как в обычных, так и в кризисных ситуациях", – отметил подполковник Ави Розенфельд.



Главное предназначение этого заграждения – защита прилегающих к Газе израильских населенных пунктов и дорог от противотанковых ракет, запускаемых радикалами в периоды эскалации.