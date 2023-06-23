



Израиль на грани апартеида, надежды на мир “угасают”, - экс-глава ООН

Израиль медленно движется к апартеиду и все больше отдаляется от надежд на создание палестинского государства рядом с ним, заявил в четверг агентству Associated Press бывший генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун во время визита в регион.



Пан сказал, что во время своего трехдневного визита, который совпал со всплеском смертоносного насилия в Иудее и Самарии, он столкнулся с более мрачной реальностью, чем той, что была во время его председательства во всемирной организации с 2007 по 2016 год. По его словам, он увидел признаки того, что в результате расширения еврейских и ужесточения ограничений в отношении палестинцев система апартеида укореняется.



“Я думаю, что ситуация ухудшилась, — сказал Пан Ги Мун. - Я просто думаю, что, как говорят многие, это может представлять собой апартеид”. Он сказал, что обеспокоен тем, что решение израильско-палестинского конфликта на основе создания двух государств “исчезает”.



Пан Ги Мун был в регионе от имени The Elders, группы государственных деятелей, которые участвуют в миротворческих и правозащитных инициативах по всему миру. Вместе с председателем группы, бывшим президентом Ирландии Мэри Робинсон, он встретился с израильскими и палестинскими лидерами и гражданским обществом.



По словам Робинсон, Нетаниягу, как и в предыдущие визиты, отказался от встречи. Она сказала, что они встретились с президентом Ицхаком Герцогом и лидером оппозиции Яиром Лапидом.



Визит проходит на фоне самого жестокого насилия в Иудее и Самарии почти за два десятилетия.



Хотя они осудили насилие, Пан Ги Мун и Робинсон заявили, что Израиль, похоже, применяет несоразмерную силу в своих рейдах.



“Я искренне надеюсь, что израильские военные власти должны сделать несколько глубоких вдохов, прежде чем они действительно возьмутся за смертоносное оружие, — сказал бывший глава ООН. - Должен быть какой-то разумный способ контролировать это”.



