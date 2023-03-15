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Израиль: мы не видим смысла в визите Борреля
15.03.2023 19:58 Евгения Маркова

Израиль: мы не видим смысла в визите Борреля

После того, как глава внешнеполитического ведомства Европейского Союза Жозеп Боррель несколько раз жестко критиковал Еврейское Государство в последние недели, Израиль воздерживается от сотрудничества в отношении любых попыток Борреля нанести официальный визит в Израиль.

"Ему не запрещено приезжать, — говорит израильский чиновник The Times of Israel, — но мы не видим смысла в таком визите прямо сейчас, и мы не помогаем координировать такую ​​поездку".

Министр иностранных дел Эли Коэн раскритиковал Боррелла во вторник за то, что он якобы провел сравнение между палестинскими террористическими атаками и операциями ЦАХАЛа в написанной им статье.

Критика, кажется, имела некоторый эффект, поскольку вчера вечером Боррелль произнес речь об израильской демократии, которая, казалось, предназначалась для того, чтобы сгладить отношения с Коэном и израильскими политическими лидерами в целом.
 

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