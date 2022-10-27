



Израиль может помочь Украине после вывода российских войск из Сирии

Россия вывела из Сирии в Украину батарею зенитно-ракетных комплексов С-300 и около 1200–1600 военнослужащих. Несколько российских командиров также были передислоцированы из Сирии в Украину, а военное руководство в Москве стало принимать меньше участия в повседневном управлении операциями в Сирии.



Яир Лапид, премьер-министр Израиля, выразил глубокую озабоченность военными связями России и Ирана в разговоре с министром иностранных дел Украины после использования Россией беспилотников иранского производства для нападения на Украину.



На вопрос, что мешает Израилю предоставить Украине системы противоракетной обороны, Лапид ответил: “Мы на стороне Украины, но нам важно обеспечить постоянную защиту интересов национальной безопасности Израиля”. Премьер-министр имел в виду ситуацию в Сирии, где все больше присутствуют иранские силы.



Израиль усилил удары по сирийским аэропортам, чтобы помешать Тегерану использовать воздушные линии для доставки оружия. Израильские военные уничтожили большую часть иранской военной инфраструктуры в Сирии и иракских путей доставки оружия.



До этого Израиль оставался в стороне украинско-российского конфликта, опасаясь возможной реакции в Сирии. Но поскольку Россия постепенно уходит из Сирии, Израиль может предложить больше помощи Украине пишут исследователи Warsaw Institute.

