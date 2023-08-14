



Израиль мог сливать России секретные данные по "Рамштайну", - посол

Украинские власти обеспокоены информацией о вероятной передаче Израилем секретных данных из встреч "Рамштайна" России. Этот вопрос обсуждался на конференции послов в Ужгороде, проходившей в начале августа.



Об этом рассказал посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук в эфире " Радио Свобода ".



"Я разделяю обеспокоенность нашего высшего руководства. Это правда. И я могу подтвердить, что вопрос этот обсуждался как на конференции послов ( проходившей 3 августа в Ужгороде. — Ред. ), так и в кулуарах. То есть, действительно, есть ряд факторов, какие стоит посмотреть", - рассказал посол.

При этом посол подчеркнул, что Министерство иностранных дел и Совет национальной безопасности ничего не подтвердили, а вот пока нет причин воспринимать эту информацию как свершившийся факт.



Некоторые СМИ со ссылкой на источники в СНБО сообщили, что Совет нацбезопасности и обороны может ввести санкции в отношении Иерусалима, в частности, отменить безвизовый режим и исключить Израиль из группы участников формата "Рамштайн".



Причиной этого возможно использование Израилем тайной информации в собственных целях и риск того, что эта информация передается России.

