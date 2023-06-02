



Израиль - МАГАТЭ: уступка политическому давлению Ирана разочаровывает

Израиль в четверг раскритиковал Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) за его решение закрыть два зонда с частицами высокообогащенного урана и место, где был обнаружен искусственный уран.



“Закрытие Международным агентством по атомной энергии дела о гарантиях Ирана в Мариване вызывает серьезную озабоченность”, — заявил официальный представитель министра иностранных дел Лиор Хайят.



“Предоставленные Ираном объяснения наличия ядерного материала на объекте ненадежны и технически невозможны. Иран продолжает лгать МАГАТЭ и обманывать международное сообщество, — добавил он в своем заявлении. - "Уступка генерального директора МАГАТЭ и Международного агентства по атомной энергии иранскому политическому давлению очень разочаровывает, главным образом потому, что информация в досье косвенно указывает на два лица вопиющих нарушений Ираном соглашений об инспекциях".



“Закрытие дела может иметь чрезвычайно опасные последствия, и оно дает иранцам сигнал о том, что они не обязаны платить цену за свои нарушения и что они могут продолжать обманывать международное сообщество на пути к реализации полноценной военной ядерной программы”, — сказал Хаят.



“Кроме того, закрытие дела таким образом наносит серьезный ущерб профессиональному авторитету МАГАТЭ”, — заключил он.



