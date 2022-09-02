



Израиль купит четыре самолета-заправщика на фоне иранской ядерной угрозы

Израиль повышает свою военную готовность к иранской ядерной угрозе и купит четыре танкера-заправщика Boeing Co KC-46A на сумму 927,5 млн долларов.



Ожидается, что первые поставки самолетов, которые заменят стареющий израильский парк заправщиков Re'em Boeing 707, начнутся в 2025 году. По условиям контракта Boeing также будет предоставлять услуги по поддержке, техническому обслуживанию и ремонту, а также предоставлять запчасти для флота ВВС Израиля.



Сделка была заключена после того, как Министерство обороны США в среду подписало с Boeing контракт на поставку самолетов-заправщиков для ВВС Израиля.



Танкеры являются частью закупок, предпринятых Министерством обороны совместно с Армией обороны Израиля в течение последних двух лет для укрепления потенциала армии, наращивания сил и готовности к противостоянию существующим и будущим угрозам, особенно со стороны Ирана.



Министр обороны Израиля Бени Ганц поблагодарил администрацию США за то, что она дала зеленый свет "важному" соглашению о поставке топливных танкеров, которое он назвал "еще одним свидетельством мощного союза и стратегических связей между оборонными ведомствами и правительствами Израиля и США".

