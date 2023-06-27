



Израиль конфисковал миллионы в криптовалюте у иранских террористов и Хизбаллы

Израиль всего несколько дней назад конфисковал миллионы долларов в криптовалюте, принадлежащей иранскому Корпусу стражей исламской революции “Аль-Кудс” и “Хизбалле»” , заявил во вторник вечером министр обороны Йоав Галант.



Министр обороны заявил, что на сегодняшний день это крупнейшая конфискация криптовалюты у этих групп.



КСИР “Аль-Кудс” — это элитное разведывательное агентство Ирана, занимающееся террором, шпионажем и разжиганием беспорядков за рубежом, а “Хизбалла” в Ливане — одно из его главных доверенных лиц.



Криптовалютные средства использовались для финансирования терроризма, говорит Галант.



Криптовалюта стала благом для террористических групп и других незаконных организаций, поскольку позволяет им избегать более строгих банковских правил и механизмов отслеживания.



Министр обороны подтвердил, что средства были специально предназначены для использования в террористических целях.



Он сказал, что отдел Министерства обороны по экономической войне против террора в тесном сотрудничестве с Моссадом, разведкой ЦАХАЛа, полицией и другими органами власти (в Министерстве юстиции есть специальный отдел по борьбе с финансированием террора) работал над использованием новых технологических инструментов для отслеживания финансистов террора, новых методов для попыток скрыть перемещение средств.



Галант сказал, что Израиль продолжит свою постоянную борьбу с Ираном и другими организациями, финансирующими терроризм.



