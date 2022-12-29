



Израиль: как будет проходить приведение к присяге нового правительства

Новое правительство должно быть приведено к присяге сегодня, в первый официальный день его полномочий, спустя почти два месяца после выборов.



Как ожидается, официальная церемония начнется в 11:00 речью Биньямина Нетаниягу, который представит основные принципы своего правительства и перечислит назначения.



В специальной сессии Кнессета также примут участие президент Израиля Ицхак Герцог и председатель БАГАЦ Эстер Хайют.



По итогам заседания выступит глава новой оппозиции Яир Лапид, затем выступят главы других партий, каждая из которых получит по пятнадцать минут для выступления с трибуны.



После завершения всех выступлений будет проведено голосование по кандидатуре спикера Кнессета. Как ожидается, должность займет Амир Охана.



Только в этот момент новое правительство будет приведено к присяге, и каждый член правительства поклянется служить Государству Израиль. Это знаменует собой окончание специальной сессии Кнессета.



После этого должна состояться церемония передачи власти между премьер-министрами. Ожидается, что встреча Нетаниягу и Лапида будет короткой и деловой.



Завершится праздничный день сегодня вечером в резиденции президента традиционной фотографией всех членов нового правительства вместе с президентом.