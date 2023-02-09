



Израиль изучает опыт Украины в борьбе с иранскими дронами на случай атак Ирана

Иран уже использовал против Израиля свои дроны, которые сейчас россияне применяют в войне в Украине. Поэтому израильская сторона заинтересована в изучении опыта украинцев, - сказал посол Израиля в Украине Михаэль Бродский в интервью украинскому журналисту Василию Голованову.



При этом, по его мнению, трудно оценить возможность передачи россиянам иранских баллистических ракет, но вопрос дронов также беспокоит Израиль.



"Мы понимаем, что эти дроны активно используются против Украины, а завтра они могут использоваться против Израиля, и уже были такие попытки. Но это не было настолько массово, как это делается против Украины. Поэтому, как бы это цинично ни звучало, но мы учимся на вашем опыте, изучаем, как вам удается справляться с иранскими дронами", - отметил Бродский.

