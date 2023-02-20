



Израиль бойкотирует церемонию закрытия саммита Африканского союза

Израиль будет держаться подальше от церемонии закрытия саммита Африканского союза в Аддис-Абебе. Из-за того, что его наблюдателя, заместителя генерального директора израильского министерства иностранных дел по Африке, Шарона Бар-ли выгнали с церемонии открытия мероприятия. Об этом сообщил The Times of Israel официальный представитель израильской дипломатии.



Израиль обвинил в инциденте Алжир и Южную Африку и вызовет временного поверенного в делах страны в министерство иностранных дел для вынесения выговора генеральным директором Роненом Леви. Тем не менее, Африканский союз заявил в воскресенье, что статус наблюдателя Израиля в блоке был приостановлен до обсуждения его дальнейшей роли в качестве наблюдателя, и поэтому он не был приглашен на саммит в выходные дни.



Африканский национальный конгресс заявил, что отстранение Шарона Бар-ли было направлено на то, чтобы “предотвратить попытку помешать нынешнему саммиту Африканского союза рассмотреть отчет, который должен направлять обсуждения о том, должен ли Израиль быть предоставлен статус наблюдателя”.

По сообщениям алжирских СМИ, на прошлой неделе министр иностранных дел Алжира Рамтан Ламамра вылетел в Южную Африку для координации действий накануне саммита.



Израильские источники сообщили, что страны обсуждали способы вытеснить Израиль, а также поддержу Фронта Полисарио в Западной Сахаре, который борется за независимость сахарцев от Марокко.



Израилю был предоставлен статус наблюдателя в 2021 году, но на прошлогоднем саммите дебаты по этому вопросу были приостановлены, чтобы избежать голосования, которое привело бы к беспрецедентному расколу в Союзе. Председатель Африканского союза создал комитет из шести стран для изучения этого вопроса.



Израиль и его союзники в организации заявляют, что его статус наблюдателя никогда не отменялся, а Бар-ли имеет действительную аккредитацию на саммит в качестве наблюдателя.



