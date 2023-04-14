



Израиль ищет поддержки США для наращивания сил ЦАХАЛа

Высокопоставленный представитель министерства обороны обратился за поддержкой к США, чтобы нарастить силы ЦАХАЛа, поскольку, по мнению экспертов по безопасности, может возникнуть необходимость нанести удар по Ирану во избежание развития его ядерной программы.



“Мы провели важные встречи для продвижения серьезных проектов, направленных на наращивание мощности перед лицом возникающих вызовов в сфере безопасности, в первую очередь, иранской ядерной программы”, – заявил генеральный директор Министерства обороны генерал-майор в отставке Эяль Замир.



Он выступил после встречи с заместителем министра обороны США по политике Колином Калем в Вашингтоне, заявив, что Израилю по-прежнему угрожает война на одной или всех трех границах – в Газе, Ливане и Сирии. По данным министерства обороны, в Вашингтоне Замир говорил с Калем о способах укрепления качественного военного превосходства Израиля. Он также должен был встретиться с официальными лицами Пентагона и Государственного департамента. Замир сообщил, что на переговорах в Вашингтоне “выразил признательность Министерства обороны Израиля за непоколебимую приверженность американского правительства Государству Израиль и его национальной обороне, а также за обеспечение качественного военного превосходства Израиля в регионе”.





В четверг Управление военной разведки ЦАХАЛа сообщило высшему эшелону, что Израиль ближе к войне, чем к восстановлению спокойствия.

KAN сообщил, что ЦАХАЛ укрепляет свои системы ПВО по всей стране, но ориентирует “Железный купол” в направлении Ливана и Сирии, а не в первую очередь Газы.



Бывший советник по национальной безопасности генерал-майор Яаков Амидрор предупредил об опасностях, с которыми Израиль столкнулся как со стороны Ирана, так и со стороны Сирии и Ливана, в интервью на радио 103FM.



“Возможно, в течение следующего года мы дойдем до того, что нам придется нанести удар по Ирану, чтобы остановить его ядерную программу”, – заявил Амидрор.



Израиль сделает это, даже если ему придется действовать в одиночку без Соединенных Штатов, полагает бывший советник по национальной безопасности. По его словам, ЦАХАЛ никогда не полагался на участие США и планировал решать проблемы безопасности самостоятельно. Амидрор также предостерег от предстоящей войны с “Хизбаллой”. По его мнению, такая война с ливанской террористической группировкой нанесет большой ущерб тылу.



“Это две совершенно разные войны, но для каждой из них ЦАХАЛ должен быть очень хорошо подготовлен, учитывая, что они могут НАЧАТЬСЯ в следующем году”, – пояснил он.



Амидрор считает, что военное сдерживание Израиля пострадало в результате внутренних беспорядков из-за судебной реформы.



В интервью 14-му каналу в четверг вечером премьер-министр Биньямин Нетаниягу сказал, что “если это зависит от меня, у Ирана не будет ядерного оружия”, отметив, что программа Ирана по созданию ядерного оружия продвигается вперед.



“Мы не позволим аятоллам остановить еврейскую историю. Мы будем делать все, что нам нужно, в одиночку или вместе с другими”, – сказал Нетаниягу. “Но если нам нужно будет сражаться в одиночку, мы это сделаем”.



Премьер-министр заявил, что враги Израиля “не должны ошибаться, думая, что внутренние беспорядки ослабили еврейское государство”, отметив, что оно нанесло эффективные контрудары по всем ракетным обстрелам против него.



“Мы всегда готовы к войне”, – сказал премьер-министр. “Мы действуем на всех фронтах и ​​показываем нашим врагам, что начинать войну с Израилем – плохая идея”

