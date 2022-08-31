



Израиль ищет новые способы бросить вызов Ирану, укрепляя связи с Азербайджаном

При наличии всех признаков того, что новая ядерная сделка с Ираном не за горами, Израиль ищет новые способы бросить вызов Тегерану, включая укрепление оборонных связей с Азербайджаном, северным соседом Ирана.



Хотя из Иерусалима все еще предпринимаются усилия по предотвращению заключения новой ядерной сделки, включая визит на этой неделе главы израильского Моссада Дэвида Барнеа в округ Колумбия, у израильского правительства мало надежды на то, что эти попытки в последнюю минуту окажутся плодотворными.



На прошлой неделе, появились сообщения о том, что F-35 израильских ВВС пролетел в воздушном пространстве Ирана, вероятно, для оценки иранских систем раннего предупреждения. Но есть и менее прямые варианты, на которые смотрит Израиль, и здесь на сцену выходит Азербайджан.



Имея общую границу с Ираном протяженностью около 675 км, отношения двух стран знали хорошие и плохие времена. Теперь Иерусалим надеется использовать скрытую напряженность между Баку и Тегераном в своих целях.



Официально израильский оборонный истеблишмент не комментирует, как Азербайджан может помочь Израилю в будущем конфликте с Ираном, объясняя это деликатностью вопроса. Бывший представитель израильской обороны, на условиях анонимности сообщил, что важность тесных отношений в области обороны между Израилем и Азербайджаном находится "имеет самый высокий приоритет", но не стал вдаваться в подробности.



Несмотря на закрытый характер переговоров, ясно, что тесные оборонные отношения с Азербайджаном предлагают Израилю некоторые потенциальные преимущества, включая использование его протяженной границы с Ираном для лучшего проникновения специальных подразделений в Иран. Теоретически Азербайджан также мог бы предоставить свое воздушное пространство израильским самолетам для проникновения на иранскую территорию, если это будет необходимо.



Связи в сфере обороны между двумя странами не новы, и Азербайджан на протяжении многих лет является надежным покупателем систем вооружений израильского производства. Исследования Стокгольмского международного института исследования проблем мира показывают, что на долю Израиля приходилось 27 процентов основного импорта вооружений Азербайджаном в 2011–2020 годах. В 2016–2020 годах на долю Израиля приходилось 69 процентов основного импорта вооружений Азербайджаном, что составляет 17 процентов израильского экспорта вооружений за тот же период.

