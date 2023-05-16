



Израиль инвестирует 60 млн шекелей в борьбу с BDS и помощь украинским евреям

Израиль вложит 50 миллионов шекелей в борьбу с попытками делегитимизации Израиля, а также более 10 миллионов шекелей в поддержку украинских еврейских общин, сообщил министр по делам диаспоры и борьбе с антисемитизмом Амихай Шикли на заседании комитета по вопросам иммиграции, абсорбции и диаспоры в Кнессете в понедельник.



Что касается еврейской общины в Украине , которая уже более года находится в центре войны с Россией, Ави Коэн Скали, генеральный директор Министерства по делам диаспоры, сказал, что будет инвестировано от 10 до 12 миллионов шекелей в ряд проектов в украинской еврейской общине, таких как защита еврейских учреждений, психическое и эмоциональное реагирование, летние лагеря для детей и подростков по призыву Mosaic United, а также восстановление этих еврейских общин, пострадавших от войны.

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Инвестиции в Украину, по словам Шикли, будут осуществляться через Еврейское агентство, Хабад и Американский еврейский объединенный распределительный комитет (JDC) в сотрудничестве с Международным братством христиан и евреев (IFCJ).



Шикли добавил, что министерство инвестирует 50 миллионов шекелей в борьбу с антисемитизмом и делегитимацией Израиля за рубежом. Это новый проект для министерства, так как до этого им руководило Министерство иностранных дел.





