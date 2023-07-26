



Израиль и Вьетнам подписали соглашение о свободной торговле

Израиль и Вьетнам подписали соглашение о свободной торговле в Иерусалиме во вторник, заявил министр экономики и промышленности Нир Баркат. Это первое соглашение Израиля о свободной торговле с членом Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), сообщает southkoreanews.net.



Соглашение было подписано Баркатом и его вьетнамским коллегой Нгуеном Хонг Диеном в присутствии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу и заместителя премьер-министра Вьетнама Чан Луу Куанга.



“Вьетнам — динамичная и растущая экономика, и Израиль — динамичная и растущая экономика. Сотрудничество между нами открывает новые горизонты, благодаря которым мы вместе добьемся большего успеха в будущем”, — сказал Нетаниягу.



Ожидается, что соглашение приведет к взаимному снижению тарифов на импортную и экспортную продукцию, а также к улучшению и облегчению торговли в ряде областей, таких как услуги, инвестиции и стандартизация.



Соглашение также обеспечит конкурентное преимущество и облегчит деятельность израильских экспортеров на развивающемся и растущем вьетнамском рынке, тем самым укрепив израильский экспорт и ускорив рост экономики.



Среди основных товаров, которыми торгуют страны: химикаты, продукция химической промышленности, электронное, оптическое и медицинское оборудование, техника, сельскохозяйственная продукция и продукты питания. Израиль импортирует из Вьетнама множество потребительских товаров, таких как одежда, обувь, кофе, сотовые телефоны и многое другое. В последние годы электромобили, произведенные во Вьетнаме также начали продавать в Израиле.



“Соглашение даст израильской промышленности конкурентное преимущество, облегчит деятельность компаний и экспортеров на вьетнамском рынке и поможет снизить стоимость жизни в Израиле, в том числе за счет снижения стоимости импорта из Вьетнама”, — сказал Баркат.



