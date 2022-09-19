



Израиль и Турция восстанавливают отношения: выбран посол Еврейского Государства

Ирит Лилиан, временный поверенный в делах Израиля в Анкаре с февраля 2021 года, выбрана следующим послом в Турции, сообщает МИД. Посла в стране не было с 2018 года, когда Турция отозвала своего посла и попросила Израиль уйти в знак протеста против реакции Израиля на беспорядки на границе с Газой, в результате которых были убиты десятки палестинцев.



В прошлом месяце обе стороны объявили, что полностью восстановят дипломатические отношения после двух лет медленного примирения, которое заметно ускорилось в этом году благодаря взаимным визитам высокопоставленных официальных лиц.



"Мы выходим на правильные, позитивные двусторонние отношения, которые имеют широкий спектр деятельности, но мы знаем, что есть моменты, по которым мы не согласны. Мы также знаем, что у нас не будет идеального союза", — сказала Лилиан.



Министерство иностранных дел также объявляет о назначении Исмаила Халди, первого дипломата-бедуина, послом Израиля в Туркменистане.



Равит Баер, в настоящее время работающий в политическом стратегическом отделе министерства, станет генеральным консулом в Шанхае.



Назначения потребуют окончательного одобрения правительства, а также, поскольку это переходное правительство, одобрения генерального прокурора Гали Бахарав-Миары.

