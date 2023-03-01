



Израиль и США укрепляют оборонное сотрудничество

Министерство обороны Израиля и Пентагон подписали соглашение о поставках оборонных материалов.



Речь идет о сотрудничестве для продвижения экстренных поставок, предоставляющего странам-союзникам приоритет в закупках и поставках оружия от израильской и американской промышленности.



Соглашение о безопасности поставок подписано гендиректором минобороны Израиля Эялем Замиром и заместителем госсекретаря США по закупкам Уильямом ЛеПланте.



По данным ведомства, документ позволит Израилю и США лучше справляться с глобальным производственным кризисом, усугубившимся из-за войны в Украине и пандемии коронавируса.

