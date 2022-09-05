



Израиль и США провели симуляционные учения по противоракетной обороне

Организация противоракетной обороны Израиля (IMDO) совместно с Агентством противоракетной обороны США (MDA), Командованием ПВО Израиля и Целевой группой ПВО США провели совместные симуляционные учения в боевой лаборатории Elbit Systems.



Как сообщает "Аруц Шева", учения прошли в конце июля и были сосредоточены на защите Израиля от баллистических угроз.



Во время имитационных учений израильские и американские силы использовали разные системы ПВО, включая "Железный купол", Patriot, Aegis и другие.



Лаборатория Test-Bed способна моделировать израильские и американские системы ПВО в одном общем пространстве, а также может отображать и записывать данные в реальном времени, которые помогают в подробном разборе сценариев.



"Отношения между Израилем и США продолжают укрепляться перед лицом растущих угроз и вызовов в регионе, чтобы поддерживать нашу безопасность и региональную стабильность. Я приветствую успешные испытания и продолжающийся прогресс в возможностях ПВО Израиля", - заявил министр обороны Израиля Бени Ганц.